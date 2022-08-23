Татарстан получит грантовую поддержку на создание туристических проектов в 2023 году

Фото: Максим Платонов

Татарстан получит грантовую поддержку от Ростуризма на создание туристических проектов в 2023 году. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Всего Ростуризм отобрал 48 регионов России, в которых в следующем году планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на общую сумму в 5,3 млрд рублей.

44 региона, в том числе Татарстан, получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных туристических маршрутов. На эти средства ведомство планирует поддержать 375 проектов.

Десять регионов получат 700 млн рублей на создание порядка 150 кемпингов и автокемпингов. Еще более 1,5 млрд рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туристического оборудования, созданием электронных путеводителей, развитием туристской среды для людей с ограниченными возможностями и другое.

Фото: Максим Платонов

Напомним, 16 июня руководители пяти российских регионов, в том числе и Татарстана, подписали соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь» с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

Идея проекта — создание на территории Приволжского федерального округа комплексной туристически развитой макротерритории и обеспечение ее современными речными пригородными и межрегиональными перевозками. Сейчас в проект входят семь регионов: Татарстан, Нижегородская область, Марий Эл, Пермский край, Ульяновская область, Саратовская область, Мордовия.

В апреле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что Татарстан и еще шесть регионов России вошли в единый национальный речной туристический маршрут. В рамках этого проекта будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновляться речной флот.

В июле прошлого года руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказывал, что в республике будут реализовывать «Императорский маршрут» — туда могут войти такие объекты, как собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и другие.



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Максим Кокунин