ФАС не одобрила контракт на строительство моста через Каму за 23,8 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась согласовать «Волго-Вятскуправтодору» заключение контракта на строительство в Татарстане моста через Каму, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в условиях закупки отсутствовали дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на строительство уникальных объектов, к которым, согласно Градостроительному кодексу, относится и мост через Каму.

Также в ведомстве посчитали незаконным требование к исполнителю предоставить на согласование не менее чем за 10 дней до начала строительства составы строительных смесей. В ФАС считают, что действия заказчика могут быть квалифицированы как нарушение порядка осуществления госзакупок (по ч. 1.4 и ч. 4 ст. 7.30 КоАП РФ).

Эскизный проект строительства моста через Каму в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Фото: rosavtodor.gov.ru

Напомним, в августе торги на строительство моста были признаны несостоявшимися. Контракт планировалось заключить с единственным участником — российской группой компаний «Дороги и мосты» («ДиМ»).



— Ну что, за 2,5 года построим мост? — спросил вице-премьер Марат Хуснуллин у главы группы компаний Владимира Власова в присутствии прессы. Тот ответил утвердительно: «То, что довели опережающее финансирование, создает все условия, чтобы добиться успеха».



19 августа ведущий специалист отдела строительства и реконструкции госкомпании «Автодор» Константин Сорокин рассказал, что общая готовность строительства мостового перехода через Волгу на трассе М-12 составляет 23%. Планируемый срок сдачи — 2024 год.

Также в июле сообщалось, что строительство моста через реку Каму для обхода Нижнекамска и Челнов начнут в сентябре этого года.

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Максим Кокунин