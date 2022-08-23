Главы Башкирии и Чувашии попали под санкции Канады

Фото: Максим Платонов (на фото Радий Хабиров)

Власти Канады ввели против России новые санкции, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Под них попали и главы российских регионов, в том числе глава Башкирии Радий Хабиров и глава Чувашии Олег Николаев.



В списке также оказались губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора, — приводит его слова «РИА Новости».



По словам Трюдо, Канада окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы. Для этого страна передаст оборудование и окажет техническую поддержку.

В начале августа МИД России объявил о введении запрета на въезд на российскую территорию 62 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции властей этой страны.



В июле Радий Хабиров, Олег Николаев, Дмитрий Азаров и Глеб Никитин попали в санкционный список Великобритании. Президента Татарстана Рустама Минниханова, как и в этот раз, в списке не было.



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Маргарита Головатенко