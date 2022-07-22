Итоги дня: Татарстан взял шефство над Лисичанском, снижение ключевой ставки, «новое дело» Ростехнадзора
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 22 июля:
- Татарстан берет шефство над Лисичанском, расположенном в ЛНР. Специалисты из республики уже приехали обследовать город, определили фронт работ. В казанском Кремле от подробностей воздержались, но напомнили, что Татарстан никогда не оставался в стороне от оказания помощи — он принял порядка 1,8 тысячи вынужденных переселенцев и систематически оказывает гуманитарную помощь.
- В Казани в Приволжском управлении Ростехнадзора на ул. Зинина, 4 прошли обыски, связанные с уголовным делом, возбужденным по двум статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество в особо крупном размере». По данным источника, первым фигурантом дела стал замруководителя ведомства Александр Игонов. Он задержан. Детали — в материале «Реального времени».
- Банк России снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых. Регулятор объяснил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано с влиянием набора разовых факторов и со сдержанной динамикой потребительского спроса.
- На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани выделят более 5,5 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов. Работы требуется завершить до 26 ноября 2024 года. По 2,5 миллиарда предусмотрено на 2022-й и 2023-й. Оставшиеся 546 миллионов вложат в проект в 2024 году.
- Казанский «Водоканал» на фоне аварий и износа сетей закупает спецодежду за 15 миллионов рублей из собственных средств предприятия. Приобрести планируется более 28,5 тысячи комплектов спецодежды: перчатки, термостойкие зимние сапоги и так далее. При этом у «Водоканала» 75% из 3 тысяч км сетей — ветхие.
- В Татарстане от санкций больше всего пострадали отрасли химического производства, резиновых и пластмассовых изделий и производство автотранспорта. Вместе с этим снизился оборот розничной торговли, удельный вес которой в экономике региона составляет более 4%.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что в республике в режиме неполного рабочего времени находятся более 15 тыс. человек. Еще свыше 3 тысяч татарстанцев — в режиме простоя.
- Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил о законопроекте, который упростит деятельность предприятий, работающих в особых экономических зонах. По его словам, сейчас отрабатывается модель развития стабильных кооперационных цепочек. Для его реализации предлагают два варианта. Один из них — «идея примагничивания».
- Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина анонсировала продление валютных ограничений в сентябре. «У нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в будущем», — объяснила она.
- Правительство России расширило перечень недружественных стран, утвержденный в начале марта, после начала спецоперации. В список вошли еще пять государств — Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
- РЦИ «Химтех», арендовавший здание в селе Столбище Лаишевского района, просят покинуть его в десятидневный срок. Центр утверждал, что за такой короткий срок вывезти оборудование нереально, но Арбитражный суд Татарстана отказал ему в приостановлении решения о выселении. Все дело в банкротстве компании — хозяйки недвижимости, имущество которой в рамках конкурсного производства выставляют на торги. Едва суд успел рассмотреть жалобу РЦИ «Химтех», как «его» здание было продано на аукционе. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани задержали 51-летнего мужчину по подозрению в финансировании деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. При обысках у него изъяли экстремистскую литературу, средства связи и компьютеры. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности.
- Ринат Нуретдинов, возглавлявший Нижнекамский медицинский колледж 24 года, покинул свой пост. Его место занял Равиль Гарипов. Он уже приступил к работе в новой должности.
- Руководитель информационного центра — пресс-секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» в Татарстане Наталья Лукина покидает свой пост. Она переходит на работу в пресс-службу ВИА «Волга-Волга».
Ключевые события 149-го дня специальной военной операции России на Украине:
- В Стамбуле представители Москвы, Киева, Анкары и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От России свою подпись поставил министр обороны Сергей Шойгу. От лица Украины документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
- Минобороны России сообщило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в производственном ангаре на территории промзоны в восточной части Николаева. Уничтожено до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, более 2 тысяч снарядов для РСЗО «Град» и около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация».
- В ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30. Оперативно-тактической авиацией у Черевковки (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук-М1», доложили в Минобороны России.
- Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 12 украинских беспилотников. Перехвачено два снаряда РСО «Ураган» в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
*запрещенная в России международная террористическая организация
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Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономикаБанкиФинансыПроисшествияПромышленностьБизнес Татарстан
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