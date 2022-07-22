Казанский «Водоканал» на фоне аварий и износа сетей закупает спецодежду за 15 миллионов

От косынки до трикотажного белья и крема от УФ

Пока износ сетей водоснабжения и водоотведения продолжает расти, казанский МУП «Водоканал» решило направить собственные средства на закупку спецодежды для обеспечения своих нужд. Обойдется закупка почти в 15,8 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Закупить планируется более 28,5 тысячи комплектов спецодежды. Таким образом, один обойдется меньше чем в 560 рублей.

Фото: kzn.ru/пресс-служба МУП «Водоканал»

В перечне 70 наименований, включая десять пар перчаток для работы в условиях высоких температур, 240 наушников с двойным оголовьем, восемь пар термостойких зимних сапог и одна треугольная косынка. Также «Водоканал» закупается нательным трикотажным бельем, кремом от УФ для газосварщиков, наколенниками, суконными рукавицами, садовыми галошами, женскими сабо и так далее.

Среди более стандартных позиций 600 женских и 189 сигнальных летних костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, сезонные костюмы для инженерно-технических работников, жаростойкие и зимние комбинированные костюмы для сварщиков и 573 сигнальных флуоресцентных оранжевых жилета. В списке также 150 прорезиненных фартуков, рабочие сапоги, ботинки и полуботинки, синие и серые кепки-бейсболки, перчатки и так далее.

На восстановление сетей «Водоканала» требуются миллиарды

Тем временем из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии, рассказала в начале июля зампред Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Римма Гарипова.



В целом с 2010 года в Казани на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.



Количество разрушений на сетях водоснабжения за последние пять лет увеличилось почти в два раза. Только за пять месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

Проблемы все же пытаются решать. В этом году казанский «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора. За десять лет на нем произошел 41 провал.

Реконструкция самого ветхого участка третьего северного коллектора. Фото: Максим Платонов

При этом не на все работы у казанского предприятия есть средства. Так, активисты жилого массива Старые Горки рассказали «Реальному времени», что «Водоканалу» не хватило всего 125 тысяч рублей, чтобы подключить поселок к новому водоводу. В самом МУП и исполкоме города уверяли, что проблема больше лежит в технической плоскости.

— Водопровод в поселке Старые Горки не принадлежит «Водоканалу». Поэтому предприятие не может заложить расходы по подключению имеющихся сетей к новому водопроводу. Кроме того, для таких видов работ не существует профильной программы, в рамках которой можно было бы выделить финансирование, — объяснили «Реальному времени» в казанском МУП. Предприятие не может обеспечить эти расходы, но совместно с городскими и республиканскими властями ищет источник как бюджетного, так и внебюджетного финансирования.

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Татьяна Демина