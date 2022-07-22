Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых

Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Ее снизили сразу на 1,5 п.п.

По данным регулятора, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано и с влиянием набора разовых факторов, и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. В Банке России отметили, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными, ограничивают экономическую деятельность, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В июне годовая инфляция снизилась до 15,9% (после 17,1% в мае) и, по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%, — говорится в заявлении регулятора.



Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.

10 июня Банк России снизил ключевую ставку на 1,5% — с 11% до 9,5%. Такая ставка была до начала спецоперации России на Украине. 28 февраля Центробанк повышал ее сразу до 20%.



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Татьяна Леухина