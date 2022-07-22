В Казани ФСБ и МВД задержали 51-летнего «спонсора» ИГИЛ*

Фото: скриншот видео

51-летний житель Казани задержан по подозрению в финансировании террористической деятельности запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». В операции участвовали сотрудники УФСБ по Татарстану совместно с оперативниками МВД республики, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального управления ФСБ.



Представители спецслужб установили — предполагаемый «спонсор» террористов жил на два города — Ульяновск и Казань, при обысках там изъяли экстремистскую литературу, средства связи и компьютеры.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности.

По данным источников «Реального времени», до задержания подозреваемый трудился разнорабочим. Следствием уже подано ходатайство по избранию ему меры пресечения в суд.

*запрещенная в России международная террористическая организация