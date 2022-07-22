В Нижнекамске сменился директор медицинского колледжа

Ринат Нуретдинов, возглавлявший Нижнекамский медицинский колледж 24 года, покинул свой пост. Его место занял Равиль Гарипов. Он уже приступил к работе в новой должности.

До назначения на пост директора медколледжа Равиль Гарипов работал директором Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Татарстана и главврачом нижнекамского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Рината Нуретдинова наградили знаком «Почетный работник здравоохранения РТ», сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана. Он продолжит работу в системе здравоохранения в качестве советника.

Фото: e-nkama.ru

Напомним, студенты Нижнекамского медколледжа работали в поликлиниках ЦРБ во время пандемии коронавируса. Волонтерством занимались студенты третьего и четвертого курсов.



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Татьяна Демина