Для развития ОЭЗ в России предлагают «идею примагничивания»

Фото: Ринат Назметдинов

Профильные комитеты Госдумы, министерства разрабатывают меры поддержки стимуляции бизнеса по его выходу на внутренний рынок России, и главное — повышению спроса на отечественные товары и оборудование, сообщил на специальном заседании в Казани глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Такими мерами, считает он, могут стать изменения в конкурсном законодательстве, в корпоративных закупках.



— Тема НИОКРов, вложения в научные разработки — тоже мы готовы рассматривать предложения, как их стимулировать, может, выводить из-под налогообложения или каким-то образом компенсировать эти расходы, — сказал он.

В свою очередь, замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что уже имеется законопроект, который упростит деятельность предприятий, работающих в особых экономических зонах государства. Пока заполняемость бизнесом таких свободных от налогов территорий составляет лишь 34%. По его словам, сейчас отрабатывается модель развития стабильных кооперационных цепочек. Для его реализации предлагают 2 варианта — один из них, как назвал его спикер, — «идея примагничивания»:

— Первое — упростить доступ для поставщиков оборудования резидентам на площадки ОЭЗ, максимально снизить требования, вплоть до того, чтобы новые производства, которые заместят или будут поставлять продукцию контрагентам, заходили на площадку ОЭЗ, становились пользователями всех льгот — просто по соглашению о совместном производстве продукции, заключаемом с резидентом.

Фото: economy.gov.ru

Второе предложение касается особого режима налогообложения — НДС — для контрагентов особых экономических зон вне зависимости от месторасположения этих контрагентов. По мнению Вахрукова, это позволит помещать под свободную таможенную зону продукцию, созданную в рамках импортозамещения для резидентов ОЭЗ.

Напомним, в Минэкономики Татарстана считают, что создание особых экономических зон в границах территорий опережающего развития (ТОР) откроет возможность реализации крупных инвестиционных проектов. Соответствующее предложение власти региона направили в Минэкономразвития.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ангелина Панченко