Что сейчас происходит в Приволжском Ростехнадзоре и чем известен Александр Игонов

Фото: Максим Кокунин

Делом занимается МВД

Как стало известно «Реальному времени», сегодняшние обыски в региональном Управлении Ростехнадзора связаны с уголовным делом Главного следственного управления МВД по Татарстану. Оно возбуждено по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным источника издания, первым фигурантом дела стал замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, ранее служивший в ФСБ, а позже отвечавший за безопасность на одном из татарстанских авиапредприятий. В качестве второго фигуранта называется некий Мустафин — руководитель департамента строительства Казанского вертолетного завода. На КВЗ оставили ситуацию без комментариев, сам факт неких следственных действий на предприятии не опровергается.

Дело возбуждено по материалам оперативной проверки экономической полиции Татарстана, выявившей признаки хищения денежных средств при реализации проекта по строительству тепловых пунктов на вертолетном заводе. Сумма хищения пока не озвучивается.



Фото: Максим Кокунин

«Подрядчики предъявляли лично ему разрешительные документы на ввоз строительных материалов»

Задержанный сегодня утром замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов долгое время работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Казани. До 2015 года он занимал пост в руководстве службы безопасности Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», рассказали источники «Реального времени».

— Это профессиональный сотрудник службы безопасности, имеющий за плечами опыт работы в ФСБ, — отмечают в правоохранительных органах.

При этом он хорошо известен крупным строительным подрядчикам, которые выполняют проекты реконструкции оборонных предприятий. По их словам, Игонов контролировал процесс ввоза и вывоза материалов и оборудования с территории завода.

— Строительные подрядчики предъявляли лично ему разрешительные документы на ввоз строительных материалов, — говорит один из руководителей подрядной компании. По его словам, Игонов отличался особой придирчивостью к оформлению разрешительных документов и иногда мог не пропустить груз.

После 2015 года он перешел на схожую должность в ОАО «Казанский Гипронииавиапром». Почему Игонов ушел с КАЗ, неизвестно. Его карьера в проектном институте оборвалась с уходом с поста руководителя Бориса Тихомирова (скончался год назад). По слухам, Игонов перешел на Казанский вертолетный завод, но подтверждения этой информации пока нет.

Проверки правоохранительных органов связаны с исполнением энергосервисных контрактов в сфере теплоснабжения, которые были заключены оборонными предприятиями несколько лет назад. Причастен ли к ним Александр Игонов, пока неизвестно. По словам строительных подрядчиков, одним из первых частично отказался от централизованного теплоснабжения Казанский авиазавод им. Горбунова, вслед за ним — «КАПО-Композит». На этих предприятиях были построены автономные тепловые пункты, которые обеспечивают теплом промышленные цеха, рассказал представитель подрядной компании. По условиям энергосервиса, сэкономленные средства получает тот, кто за свой счет приобретает и устанавливает тепловые пункты.

Подобная схема применяется на КВЗ. Потери от ухода промышленных потребителей несет «Татэнерго», которое обслуживает север Казани. По некоторым оценкам, они могут составлять несколько миллионов рублей, так как тарифы на тепло для промышленных потребителей высокие.

Связаться с замгендиректора «Татэнерго» Айратом Сабирзановым не удалось: он «сбросил» звонок. В КазГАП также не ответили на звонки.

«Людей незаконно лишили свободы»: родня сотрудницы Приволжского Ростехнадзора о действиях силовиков

Тем временем следственные действия в казанской штаб-квартире Ростехнадзора продолжаются. Работа организации полностью парализована, никого не выпустили на обед, в санузел водят в сопровождении сотрудников, сообщили «Реальному времени» родственники одной из работниц Приволжского управления.



— Людей фактически взяли в заложники — незаконно лишили свободы, а на каком основании? Они не подозреваемые, не обвиняемые, — возмутился в разговоре с журналистом сын сотрудницы организации.



Фото: Максим Кокунин

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Луиза Игнатьева, Ирина Плотникова