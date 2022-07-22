Пресс-секретарь партии «Единая Россия» в Татарстане покидает свой пост

Руководитель информационного центра — пресс-секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» в Татарстане Наталья Лукина покидает свой пост и переходит на работу в пресс-службу ВИА «Волга-Волга». Об этом она сообщила «Реальному времени».

— Я работаю с группой пять лет, но проектов все больше, решила сосредоточиться на них, — пояснила Лукина.

Фото: tatarstan.er.ru

Вместе нее пресс-секретарем ТРО ВПП «Единая Россия» станет Матвей Апросин. Он вступит в новую должность с понедельника.

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Татьяна Леухина