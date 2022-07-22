Банк России анонсировал продление валютных ограничений в сентябре

Фото: кадр трансляции Банка России / youtube.com

Банк России планирует продление ограничений на покупку иностранной валюты, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции.



— У нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в будущем. <...> В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта, — сказала она.

Фото: Анна Сейтумерова

ЦБ ввел валютные ограничения 9 марта, они действуют до 9 сентября текущего года. Решение было связано с запретом США на ввоз долларов в Россию. Аналогичное решение принимал Евросоюз — запрещал ввозить в РФ евро.

В апреле Банк России возобновил возможность финансовых организаций по продаже гражданам наличной валюты.



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Маргарита Головатенко