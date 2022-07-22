Банк России анонсировал продление валютных ограничений в сентябре
Банк России планирует продление ограничений на покупку иностранной валюты, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции.
— У нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в будущем. <...> В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта, — сказала она.
ЦБ ввел валютные ограничения 9 марта, они действуют до 9 сентября текущего года. Решение было связано с запретом США на ввоз долларов в Россию. Аналогичное решение принимал Евросоюз — запрещал ввозить в РФ евро.
В апреле Банк России возобновил возможность финансовых организаций по продаже гражданам наличной валюты.
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