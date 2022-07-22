Казанский Кремль — о шефстве над Лисичанском: «Республика никогда не оставалась в стороне от оказания помощи»

Татарстан никогда не оставался в стороне от оказания помощи. Об этом заявила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, комментируя новость о взятии шефства над Лисичанском в ЛНР.



Она напомнила, что Татарстан принял порядка 1,8 тысячи вынужденных переселенцев, республика систематически оказывает гуманитарную помощь. К настоящему моменту в регионе собрали порядка 600 тонн гуманитарной помощи. За ней обращаются в том числе и из ЛНР.

Фото: wikimedia.org

О новых официальных решениях представитель Казанского кремля пообещала проинформировать дополнительно.



О том, что Татарстан берет шефство над Лисичанском, сообщил врио мэра города Андрей Скорый. По его словам, специалисты из республики уже приехали обследовать город, определили фронт работ.



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Татьяна Леухина