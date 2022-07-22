Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани оценили в 5,5 миллиарда рублей

Работы завершат к концу 2024-го

На реконструкцию Горьковского шоссе в Кировском районе Казани выделят более 5,5 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов, выяснило «Реальное время». Речь идет об улицах Болотникова, Фрунзе, Горьковском шоссе, Залесной и об участке от ул. Музыкальной до дороги федерального значения М-7 «Волга» (2-я очередь).

Работы требуется завершить до 26 ноября 2024 года. Подрядчика ищет ГКУ «Главтатдортранс».

скриншот документации к тендеру

По 2,5 миллиарда предусмотрено на 2022-й и 2023-й. Оставшиеся 546 миллионов вложат в проект в 2024 году.

Подрядчику предстоит снести зеленые насаждения. К этим работам он должен приступить уже в начале следующего месяца. Следом он должен провести корчевание пней, разделать древесину, а затем пересадить деревья и кустарники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Непосредственно на самом Горьковском шоссе подрядчику предстоит разобрать существующее автомобильное покрытие, провести земляные, планировочные и укрепительные работы, устройство монолитного быстротока, уложить новую дорожную одежду, отремонтировать существующую.

В перечне работ также устройство тротуаров и бортовых камней, обочин. Работы затронут и разворотную петлю.

— Проектное решение пересечений в одном уровне с устройством разворотных съездов через разделительную полосу было разработано с целью увеличить пропускную способность основного каркаса улицы и улучшить качество обслуживания города автотранспортом. Разворотные петли запроектированы с отнесенным разворотом на левоповоротное направление движения через разделительную полосу для обеспечения разворота прямого и обратного направления движения, — говорится в документации.

Проект планировки утвердили в июне

В июне казанские власти утвердили проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе Казани, участок от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга». Площадь территории планируемого размещения линейного объекта превысила 879 тысяч кв. м, строительная длина — 11,3 тыс. метров.

Горьковского шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра.

Согласно проекту, объект разделен на основное направление и транспортный узел Горьковское шоссе — ул. Фрунзе — ул. Болотникова — ул. Восстания. Он относится к категории магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе в Казани начались этой весной. Проектом предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.



Напомним, в этом месяце власти Казани исключили из состава особо охраняемой природной территории местного значения 12 земельных участков городского леса «Лебяжье» общей площадью 209 681 кв. м. Они расположены в непосредственной близости к Горьковскому шоссе. Большинство пролегает вдоль дороги.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина