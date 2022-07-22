Больше всего от санкций пострадали химическое производство и автопром Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Премьер–министр Татарстана Алексей Песошин на совместном заседании комитета по экономической политике Госдумы России и кабинета министров республики назвал три отрасли экономики республики, которые больше всего ощутили на себе удар антироссийских санкций со стороны Запада.



— Влияние экономическая ситуация оказала на отрасли химического производства, резиновых и пластмассовых изделий и производство автотранспортных средств. Общий удельный вес этих направлений составляет 28% промышленного производства республики. Снизился оборот розничной торговли — его удельный вес в экономике республики составляет более 4% — в связи со снижением продаж непродовольственных товаров, — рассказал Алексей Песошин.

По словам главы татарстанского правительства, сегодня в режиме неполного рабочего дня работают более 15 тысяч человек. Еще 3 тысячи работников находятся в режиме временного простоя.

Фото: Роман Хасаев (архив)

По прогнозам экономистов, во втором полугодии сохранится риск по поставкам импортного оборудования, запчастей, сырья, ограничение экспорта и загрузки производственных мощностей промышленности Татарстана.

— На такие риски указывает почти половина системообразующих предприятий, входящих в федеральный перечень, — это 26 предприятий из 60. Они формируют 30% экономики республики, заняты на них 105 тысяч работающих. Это цифры без учета влияния на смежные отрасли, — рассказал спикер.

Напомним, страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции. Под них попали многие политики, бизнесмены и предприятия. В их числе оказался, например, челнинский КАМАЗ.

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Ангелина Панченко