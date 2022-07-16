Главное о коронавирусе на 16 июля: российские ТЦ готовятся к возвращению масок, новую волну ждут осенью
В Татарстане продолжает опускаться уровень коллективного иммунитета
- В России осенью с большой вероятностью придет очередная волна COVID-19. Об этом заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов: «Как и ожидалось, COVID-19 перешел в разряд простудных заболеваний. Он стал очень заразным и фактически перегнал корь по заразности. К счастью, коронавирус теперь поражает только верхние дыхательные пути и очень редко опускается в легкие».
- В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последние семь дней опустился на 1,8 п.п., подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. По состоянию на 15 июля он оценивается в 8,3%.
- На сегодняшний день в республике прививку против коронавируса сделали 2 536 894 человека. Из них 2 471 498 завершили курс вакцинации.
- В Татарстане за неделю не зарегистрировали ни одного случая смерти, причиной которой стал COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 996 жителей республики. О последнем случае смерти от COVID-19 сообщалось 8 июля — умер один татарстанец. Эта смерть стала первой за шесть недель.
В России медики будут получать надбавку в 25% за борьбу с коронавирусом, прежние доплаты приостановлены
- В России ситуация по COVID-19 остается стабильной, сейчас нет необходимости в возобновлении режима ограничений на федеральном уровне. Как заявили в Роспотребнадзоре, при ухудшении эпидситуации в регионах могут восстанавливать ограничительные меры.
- В большинстве российских регионов медучреждения, ранее перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, вернулись к работе по основному профилю. В оставшихся субъектах этот процесс завершается. Сейчас в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, число активных случаев снижается, отметили в ведомстве.
- Кабмин России распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, работающим с пациентами с COVID-19. Такие выплаты положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.
- Президент России Владимир Путин отменил предоставление дополнительных страховых гарантий медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Выплаты останавливаются «в связи со стабилизацией эпидемической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим работы».
- Гражданам России, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест, если у них нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
- Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов не ожидает нагрузки на стационары из-за коронавируса, как в 2020-2021 годах, и предположил, что в целом уже развернутые стационары и лабораторные мощности позволят организовать работу без аврала и перенапряжения.
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился за неделю с 16,6% до 14,3%.
- Вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране, согласно данным, провели 93 300 075 раз, а полный цикл вакцинации — 88 824 119 раз.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная не ожидает резкого роста числа тяжелых случаев коронавируса и госпитализаций в России. По ее словам, риски существенного увеличения нагрузки на отечественную систему здравоохранения низкие.
- Медицинским учреждения в Хакасии присвоят имена врачей, погибших в борьбе с пандемией коронавируса. Как пишет ТАСС, учреждения здравоохранения назовут в честь врача-психиатра Николая Солошенко, участкового врача-терапевта Галины Пашкевич, врача-хирурга Виктора Купера.
- В России отменили мораторий на выдачу единых электронных виз для въезда в страну, который вводился на фоне пандемии коронавируса. В перечень государств, граждане которых смогут оформить единую электронную визу, входят 52 страны.
- Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса от «дочки» «Р-фарм». Препарат «Аларио-тл» зарегистрирован в форме капсул с дозировкой 200 мг.
- Президент России Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова и генерального директора Центра им. Чумакова, академика РАН Айдара Ишмухаметова орденом Пирогова — за создание вакцин от COVID-19 «Эпиваккорона» и «Ковивак» соответственно.
- Владельцы ТЦ, которые входят в Российский совет торговых центров (РСТЦ), пока не вернули обязательное ношение масок, но продумывают этот вопрос, рассказал РБК президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Число случаев коронавируса в США приближается к 90 миллионам
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 561 412 798 человек, 6 367 862 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 453 076). На второй строчке — Индия (43 730 071), на третьей — Бразилия (33 250 117), на четвертой — Франция (32 881 809), на пятой — Германия (29 692 989).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 023 736). За ними следуют Бразилия (675 090), Индия (525 660), Россия (374 062, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 420).
- Более пяти тысяч человек за пятницу пересекли сухопутную российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Такое число путешественников примерно соответствует трансграничному трафику до введения коронавирусных ограничений.
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