В большинстве российских регионов медучреждения вернулись к работе по основному профилю

В большинстве российских регионов медучреждения, ранее перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, вернулись к работе по основному профилю. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В оставшихся субъектах этот процесс завершается. Сейчас в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, число активных случаев снижается, отметили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Большинство пациентов на сегодняшний день лечатся амбулаторно, получая необходимые лекарственные препараты бесплатно. Оказание помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в стационарном лечении, возложили на специализированные инфекционные больницы и отделения, передает ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин отменил предоставление дополнительных страховых гарантий медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Это связано со «стабилизацией эпидемической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим работы». При этом правительство России распорядилось установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, работающим с пациентами с COVID-19.



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Татьяна Леухина