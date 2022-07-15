Путин подписал указ об отмене страховых выплат медикам в связи с COVID-19

Президент России Владимир Путин отменил предоставление дополнительных страховых гарантий медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Указ опубликован на сайте Кремля.

Выплаты останавливаются «в связи со стабилизацией эпидемической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим работы».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре сообщалось, что правительство выделит на первое полугодие 2022 года более 128 млрд руб. для медиков, борющихся с коронавирусом.

В январе Фонд социального страхования Татарстана сообщил, что выплатил медикам, работающим с коронавирусными больными, более 6,5 млрд рублей. Всего произведено 270 тысяч выплат на сумму порядка 6,3 млрд рублей.



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