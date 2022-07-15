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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал ниже 9%

18:11, 15.07.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал ниже 9%
Фото: Максим Платонов

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последние семь дней опустился на 1,8%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. По состоянию на 15 июля он оценивается в 8,3%.

На сегодняшний день в республике прививку против коронавируса сделали 2 536 894 человека. Из них 2 471 498 завершили курс вакцинации.

Фото: стопокоронавирус.рф

Напомним, неделю назад уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивался в 10,1%. В республике по состоянию на 8 июля привиты были 2 534 172 жителя.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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