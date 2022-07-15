Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал ниже 9%
В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последние семь дней опустился на 1,8%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. По состоянию на 15 июля он оценивается в 8,3%.
На сегодняшний день в республике прививку против коронавируса сделали 2 536 894 человека. Из них 2 471 498 завершили курс вакцинации.
Напомним, неделю назад уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивался в 10,1%. В республике по состоянию на 8 июля привиты были 2 534 172 жителя.
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