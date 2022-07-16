В КФУ предупредили о новой волне COVID-19

В России осенью с большой вероятностью придет очередная волна COVID-19. Об этом заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Как и ожидалось, COVID-19 перешел в разряд простудных заболеваний. Он стал очень заразным и фактически перегнал корь по заразности. К счастью, ковид теперь поражает только верхние дыхательные пути и очень редко опускается в легкие, — отметил специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несмотря на то, что коронавирусы научились обходить иммунную систему, вакцины по-прежнему эффективны, добавил Ризванов.

Осенью ожидается новый всплеск заболеваемости. Это связано как с сезонностью респираторных заболеваний, так и с окончанием периода отпусков, передает пресс-служба КФУ.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны мира должны вернуть меры по профилактике COVID-19, в частности ношение масок и проветривание помещений. Сейчас наибольшую опасность представляет подвариант Omicron BA.2.75. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.



На прошлой неделе он сообщал что в мире за последние 2 недели выросла заболеваемость COVID-19 на 30%. В Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. В Индии обнаружили новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина