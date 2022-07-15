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В Роспотребнадзоре не видят необходимости возвращать ограничения, связанные с COVID-19

22:58, 15.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре не видят необходимости возвращать ограничения, связанные с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России ситуация по COVID-19 остается стабильной, сейчас нет необходимости в возобновлении режима ограничений на федеральном уровне. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что при ухудшении эпидситуации в регионах могут восстанавливать ограничительные меры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведомство фиксирует увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма «омикрон». Они легче передаются от человека к человеку, но и заболевание протекает мягче, говорится на сайте Роспотребнадзора.

В понедельник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в ряде стран, но в России ситуация стабильная. В среду в Роспотребнадзоре отметили, что вводить противоэпидемические ограничения из-за роста числа случаев коронавируса не требуется.

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Татьяна Леухина
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