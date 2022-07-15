В Татарстане число вакцинированных от COVID-19 выросло на 2,7 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

За неделю число привитых против коронавируса жителей Татарстана выросло на 2 722, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. На 15 июля первый компонент вакцины получили 2 536 894 татарстанца.

Из них курс вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день завершили 2 471 498 татарстанцев. За минувшие 7 дней их число выросло на 2 258 человек.

Фото: Максим Платонов

Напомним, с 8 июля в Татарстане приостановлено действие всех антиковидных ограничений. Решение принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.



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Татьяна Демина