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В Татарстане впервые за шесть недель зарегистрирован случай смерти от COVID-19

11:26, 08.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане впервые за шесть недель зарегистрирован случай смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане впервые за шесть недель зарегистрирован случай смерти, причиной которого стал коронавирус. Умер один человек, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 996 татарстанцев. О летальных исходах не сообщалось с 25 мая — тогда стало известно, что за сутки умерли два жителя республики.

В целом по России от коронавируса умерли уже 381 499 человек. За сутки число умерших выросло на 49.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 8 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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