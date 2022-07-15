В Татарстане за неделю не выявили ни одного случая смерти от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю не зарегистрировали ни одного случая смерти, причиной которого стал COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 996 жителей республики.

О последнем случае смерти от COVID-19 сообщалось 8 июля — умер один татарстанец. Эта смерть стала первой за шесть недель.

Напомним, в июне в Татарстане не зафиксировали ни одного летального исхода, причиной которого стал коронавирус. В мае от COVID-19 умерли 28 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина