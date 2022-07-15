В Татарстане за неделю не выявили ни одного случая смерти от коронавируса
В Татарстане за неделю не зарегистрировали ни одного случая смерти, причиной которого стал COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 996 жителей республики.
О последнем случае смерти от COVID-19 сообщалось 8 июля — умер один татарстанец. Эта смерть стала первой за шесть недель.
Напомним, в июне в Татарстане не зафиксировали ни одного летального исхода, причиной которого стал коронавирус. В мае от COVID-19 умерли 28 жителей республики.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 июля читайте в подборке интернет-газеты.
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