В России установили выплаты в 25% от оклада медикам, борющимся с COVID-19

Кабмин России распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, работающим с пациентами с COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие выплаты положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин отменил предоставление дополнительных страховых гарантий медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Это связано со «стабилизацией эпидемической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим работы».



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Татьяна Леухина