Роспотребнадзор: россиянам без сертификата о вакцинации от COVID-19 по прилете из-за рубежа нужно сдавать ПЦР

Гражданам России, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест, если у них нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Россиянам нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест. При наличии сертификата ПЦР-тест сдавать не нужно, но необходимо заполнить анкету пребывающего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, добавили в ведомстве, заполнять анкеты и сдавать тесты не нужно гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше. Также сдавшим ПЦР-тест по прибытии в Россию, больше не нужно самоизолироваться до получения результата, передает ТАСС.

Напомним, с 15 июля Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые ввели в марте 2020 года в связи с распространением COVID-19. А с 14 июня было решено отменить ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта еще продолжали действовать.

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Татьяна Леухина