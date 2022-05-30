Информатика вместо физики, 0 сдающих китайский язык — как проходят ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане

Фото: Максим Платонов

По сравнению с 2019 годом в Татарстане сильно изменилась картина по количеству сдающих различные предметы на ЕГЭ и ОГЭ. Такие данные следуют из аналитики «Реального времени» по данным, предоставленным Минобрнауки республики.

В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. Он проводился впервые за три последних года из-за коронавирусных ограничений.

На ОГЭ в республике пойдут 37 260 школьников. Для сравнения, в 2021 году их было 35 730. Среди сдающих ОГЭ — 881 выпускник с ограниченными возможностями здоровья. Все девятиклассники сдают два обязательных предмета — математику и русский язык — и два по выбору.





Фото: Максим Платонов

Информатику начали выбирать чаще

Количество участников ОГЭ и ЕГЭ по информатике в Татарстане заметно выросло по сравнению с 2019 годом.

Так, на основной государственный экзамен, по сравнению с 2019 годом, записались на тысячу человек больше. В 2019 году этот предмет сдавали 19 368 человек, а в этом году их количество увеличилось до 20 416. По данным Минобрнауки Татарстана, в республике ОГЭ по информатике пишут больше половины выпускников девятых классов — 56,3%. Без учета обязательных предметов по русскому языку и математике, это самый высокий показатель.



Количество сдающих увеличилось и на экзамене после 11-го класса. Так, в 2019 году информатику сдавали 1 750 человек, в 2020-м — 1 948, в 2021-м — 2 307. В этом году участниками ЕГЭ по информатике станут 2 814 человек.

Физику сдают заметно реже

Вместе с ростом количества участников экзаменов по информатике наблюдается снижение количества сдающих физику. ОГЭ по этому предмету решили сдавать на 1 336 человек меньше. В 2019-м выбирающих этот предмет было 5 617, а сейчас — 4 281 выпускник.

Фото: Ринат Назметдинов

Также сильно сократилось и количество участников ЕГЭ по физике. Если в 2019 году их насчитывалось 4 193, то в этом году выбравших этот предмет стало 2 825. То есть на треть меньше выпускников рассчитывают поступить в вузы с результатами по физике.

В рамках ОГЭ это может быть связано со сложностью предмета и нежеланием выпускников рисковать средним баллом своего аттестата, который важен при поступлении в колледжи и техникумы.

С ЕГЭ картина немного другая — сейчас на технические специальности в вузы можно поступать с разными сданными предметами. Чаще всего информатика и физика выступают в качестве альтернативы друг друга.

Химию и биологию тоже сдают меньше выпускников

Химию и биологию, которые в рамках ЕГЭ обычно сдают парами, в Татарстане тоже выбирает меньшее количество выпускников.

Фото: Ринат Назметдинов

В 2019 году на ОГЭ по биологии записались 7 388 человек, а в этом году их количество сократилось до 6 386. За последние четыре года наблюдается снижение количества сдающих и ЕГЭ по этому предмету — на 756 человек. Так, в 2019 году биологию на Едином государственном экзамене выбрали 3 163 человека, в 2020 — 3 152, в 2021 — 3 122. В этом году в основную волну биологию будут сдавать 2 860 человек.

Еще большие темпы снижения популярности на ОГЭ показывает химия. В этом году количество участников экзамена по этому предмету сократилось на треть. В этом году ее будут сдавать 3 530 человек против 5 301 в 2019-м.

Сокращение участников наблюдается и на ЕГЭ по этому предмету. Так, с 2019 года желающих сдать его становится все меньше. В 2019 году было 2 711 участников, в 2020-м — 2 593, в 2021-м — 2 427. В этом году в основной период химию сдавали 2 120 выпускников.

География нужна только на ОГЭ

География на ОГЭ по сравнению с 2019 годом показала рост количества участников на 20%. Если в 2019 году ее сдавали 12 958 человек, то в этом году их количество увеличилось до 15 665.



Фото: Максим Платонов

Однако ЕГЭ по этому предмету показывает совершенно другую картину. Для поступления в вуз за последние четыре года в Татарстане этот экзамен выбирает менее 200 человек. В 2019 году географию сдавал 191 человек, в 2020 — 193, в 2021 — 149. В этом году географию будет сдавать 161 выпускник.

Такие цифры говорят о том, что выпускники девятых классов выбирают географию из-за легкости экзамена и возможности повысить или как минимум не уменьшить средний балл аттестата. Результаты ОГЭ напрямую не влияют на возможность поступить в колледж или техникум — они влияют на то, какие оценки будут стоять в приложении к аттестату выпускника.

Иностранные языки показывают разную картину



На ОГЭ в Татарстане иностранные языки выбрали меньше человек по сравнению с 2019 годом. Общее количество по трем предметам сократилось на 242 человека.

Общий государственный экзамен по английскому языку в этом году выбрали 3 398 человек против 3 619 в 2019-м. Сократилось количество сдающих немецкий (с 52 до 47 человек) и французский (с 32 до 16) языки.



Фото: Максим Платонов

Количество сдающих ЕГЭ по английскому языку с 2019 года возросло с 1 858 до 2 152 человек. Однако рост был не постоянным, так, в 2020-м английский сдавали 2 089, а в 2021-м — 1 979 человек.

Намного меньшей популярностью пользуются немецкий и французский языки. В 2019 году их сдавали 32 и 21 человек соответственно, в 2020-м — 27 и 18, в 2021-м — 13 и 18 человек. На ЕГЭ в этом году на экзамен по немецкому записались 23 человека, а по французскому — 15.

Совершенно никакой популярностью не пользуются испанский и китайский. Так, за последние четыре года испанский на ЕГЭ сдавал всего один выпускник в 2020 году. Китайский в 2019-м сдавали четыре человека, в 2020-м — один, в 2021-м — три. В этом году на оба предмета не заявился ни один выпускник из Татарстана.

Русский и математику сдают все

На ЕГЭ и ОГЭ есть два обязательных предмета — русский язык и математика. Последний в рамках выпускных экзаменов после 11-го класса разделяется на профильную и базовую математику.

Фото: Максим Платонов

В основную волну ЕГЭ русский язык будут сдавать 15 879 человек. Первый день экзаменов прошел уже сегодня, 30 мая. Его разделили на два дня, чтобы избежать больших скоплений людей в период продолжающейся пандемии коронавируса.

В рамках ОГЭ русский язык в этом году сдают 36 294 человека. Это немногим больше 2019 и 2021 годов, когда было 35 597 и 35 730 участников соответственно.

Общую для всех математику на ОГЭ-2022 сдает 36 481 человек. А вот на ЕГЭ математику будет сдавать 15 801 человек. Из которых 8 057 — профильную и 7 744 — базовую.



Как пояснили «Реальному времени» в Минобрнауки Татарстана, разница в количестве участников ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку связана с тем, что выпускники с ОВЗ могут выбрать разную форму аттестации. Например, сдавать ЕГЭ по русскому и ГВЭ-11 по математике.

Кроме того, от экзаменов освобождаются победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В вузы их принимают все конкурса по профилю олимпиады.

Артем Гафаров