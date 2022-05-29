Количество участников ОГЭ по географии в Татарстане выросло на 20%

По сравнению с 2019 годом ОГЭ по географии выбрали на 20% больше человек. Такими данными с «Реальным временем» поделились в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

Если в 2019 году ОГЭ по географии сдавали 12 958 человек, то в этом году их количество увеличилось до 15 665. При этом два года до этого ОГЭ по профильным предметам не проводился из-за эпидемиологической обстановки.

Даты основного этапа ОГЭ по географии намечены на 15 и 22 июня. Два дня выбрано для того, чтобы избежать трудностей, когда у ученика два разных экзамена выпадают на одно и то же время.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим количество участников ЕГЭ по географии значительно отличается от экзаменов после девятого класса. Так, для поступления в вуз за последние четыре года в Татарстане этот экзамен выбирает менее 200 человек. В 2019 году географию сдавал 191 человек, в 2020 — 193, в 2021 — 149. В этом году географию будет сдавать 161 выпускник.

Такая разница в цифрах может говорить об относительной легкости экзамена после девятого класса, когда выпускники просто хотят получить более хорошие оценки. Связано это с тем, что в результате ОГЭ участники получают оценки до 5 баллов, которые напрямую влияют на средний балл аттестата и, соответственно, на возможность поступить в колледж.

Артем Гафаров