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В Татарстане в этом году ЕГЭ сдают более 17 тысяч человек

10:29, 17.05.2022 1
В Татарстане в этом году ЕГЭ сдают более 17 тысяч человек
Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года, сообщили в Министерстве образования и науки Татарстана.

Досрочный период ЕГЭ уже прошел — он проводился впервые после двухлетнего перерыва. По его итогам определились девять татарстанских школьников, показавших максимальный результат. В республике трое человек сдали на 100 баллов химию, двое — русский язык, по одному человеку получили их на ЕГЭ по профильной математике, физике, истории и обществознанию.

В Минобрнауки Татарстана заявили, что досрочный этап ЕГЭ в этом году характеризуется невысокими средними баллами, высокой долей не преодолевших минимальный порог по профильной математике, химии, биологии, обществознанию и информатике и ИКТ.

Впереди основной этап ЕГЭ. На русский язык заявлены 15 879 участников, на профильную математику — 8 057, а на базовую — 7 744. В Минобрнауки Татарстана рассказали, что в этом году увеличилось количество сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ — до 2 814, по английскому языку — 2 152, по истории — 1 799. Обществознание в этом году сдают 6 204 выпускников.

Фото: Максим Платонов

Реже всего татарстанские школьники заявляются на сдачу ЕГЭ по иностранным языкам. Так, французский язык в этом году сдают всего 15 выпускников. Желающих сдавать китайский и испанский языки не зарегистрировали.

Напомним, досрочный период ЕГЭ-2022 в Татарстане проходил в марте. Большая часть сдающих — выпускники прошлых лет, которые хотели улучшить свои результаты и набрать баллы, необходимые для поступления в вуз. Также досрочно сдавали экзамены ученики одиннадцатых классов, имеющие уважительные причины, из-за которых они не могут сдавать ЕГЭ в основные сроки.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:09
    В России сдачу ОГЭ и ЕГЭ надо отменить. У меня в голове не укладывается что сделали наши несовершеннолетние дети, чтобы их для сдачи экзамена пропускали через металлоискатель и под прицелом видеокамер заставлять сдавать экзамены. Для того, чтобы сходить в туалет во время экзаменов писать заявление и успеть сходить в рамках отведенного времени? Какое особо тяжкое преступление они совершили, чтобы над ними так издевались? У нас лица осужденные на пожизненное заключение сидят под прицелами видеокамер. Почему люди все чаще вспоминают СССР, в то время все было для народа. Я учился в СССР, мы сдавали экзамены в 9 и в 11 классах, я себя не считаю глупым из за того что не сдал ЕГЭ и ОГЭ. У нас в СССР была самая лучшая система образования и воспитания. У меня все время в голове крутиться вопрос руководству всех эшелонов власти, ребят ВЫ считаете себя глупыми? Если нет то почему придя к власти вы начали реформировать уникальную систему образования? К вам на смену какое поколение сейчас подрастает? Вы посмотрите на Европейских чиновников кто они такие, вот такое тупое будущее нас ждет с ОГЭ и ЕГЭ
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