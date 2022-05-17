В Татарстане в этом году ЕГЭ сдают более 17 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года, сообщили в Министерстве образования и науки Татарстана.

Досрочный период ЕГЭ уже прошел — он проводился впервые после двухлетнего перерыва. По его итогам определились девять татарстанских школьников, показавших максимальный результат. В республике трое человек сдали на 100 баллов химию, двое — русский язык, по одному человеку получили их на ЕГЭ по профильной математике, физике, истории и обществознанию.

В Минобрнауки Татарстана заявили, что досрочный этап ЕГЭ в этом году характеризуется невысокими средними баллами, высокой долей не преодолевших минимальный порог по профильной математике, химии, биологии, обществознанию и информатике и ИКТ.

Впереди основной этап ЕГЭ. На русский язык заявлены 15 879 участников, на профильную математику — 8 057, а на базовую — 7 744. В Минобрнауки Татарстана рассказали, что в этом году увеличилось количество сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ — до 2 814, по английскому языку — 2 152, по истории — 1 799. Обществознание в этом году сдают 6 204 выпускников.

Фото: Максим Платонов

Реже всего татарстанские школьники заявляются на сдачу ЕГЭ по иностранным языкам. Так, французский язык в этом году сдают всего 15 выпускников. Желающих сдавать китайский и испанский языки не зарегистрировали.

Напомним, досрочный период ЕГЭ-2022 в Татарстане проходил в марте. Большая часть сдающих — выпускники прошлых лет, которые хотели улучшить свои результаты и набрать баллы, необходимые для поступления в вуз. Также досрочно сдавали экзамены ученики одиннадцатых классов, имеющие уважительные причины, из-за которых они не могут сдавать ЕГЭ в основные сроки.

Татьяна Демина