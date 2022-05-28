ОГЭ по химии в Татарстане будут сдавать на треть человек меньше

Фото: Максим Платонов

По сравнению с 2019 годом, сейчас ОГЭ по химии будут сдавать на треть человек меньше —3530 против 5301 участника. Такими данными с «Реальным временем» поделились в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

В рамках основного периода экзамен по химии пройдет 1 и 15 июня. Две даты указаны потому, что у участников ОГЭ возможны пересечения с другими экзаменами, например, биологией. В рамках экзамена выпускники школ должны будут решить 19 тестовых вопросов и 5 заданий с развернутым ответом.

Фото: Максим Платонов

Важно отметить, что в 2020 году из-за эпидемиологической обстановки ОГЭ не проводился вообще, а в 2021-м были экзамены только по русскому языку и математике.

Сокращение участников наблюдается и на ЕГЭ по химии. Так, с 2019 года желающих сдать этот предмет становится все меньше. В 2019 году было 2711 участников, в 2020 — 2593, в 2021 — 2427. В этом году в основной период химию сдавали 2120 выпускников. Экзамен прошел 26 мая.

Артем Гафаров