В этом году на ЕГЭ и ОГЭ по информатике в Татарстане записались на 1000 человек больше

Фото: Максим Платонов

По сравнению с 2019 годом, в Татарстане на ОГЭ по информатике записались на 1 048 человек больше. Такие данные «Реальное время» узнало в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

В 2019 году участниками ОГЭ по информатике стали 19 368 человек, а в этом году их количество увеличилось до 20 416. В 2020 и 2021 годах экзамен не проводился в связи с пандемией коронавируса.

Фото: Максим Платонов

По данным Минобрнауки Татарстана, в республике ОГЭ по информатике пишут больше половины выпускников девятых классов — 56,3%. Без учета обязательных предметов по русскому языку и математике, это самый высокий показатель. На втором месте география — его пишут 43,2% участников.

Как отмечают сами выпускники, информатику они выбирают либо из-за того, что хорошо в ней разбираются, либо из-за того, что она считается одним из самых легких предметов для сдачи в девятом классе. ОГЭ по информатике пройдет 15 и 22 июня.

Количество сдающих информатику увеличилось и на ЕГЭ. Так, в 2019 году ее сдавали 1 750 человек, в 2020-м — 1 948, в 2021-м — 2 307. В этом году участниками ЕГЭ по информатике станут 2 814 человек.

Артем Гафаров