В Татарстане заметно сократилось количество выпускников, сдающих физику

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане, по сравнению с 2019 годом, ОГЭ по физике решили сдавать на 1 336 человек меньше. В 2019-м выбирающих этот предмет было 5 617, а сейчас — 4 281 выпускник. Такими данными с «Реальным временем» поделились в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

Также сильно сократилось и количество участников ЕГЭ по физике. Если в 2019 году их насчитывалось 4 193, то в этом году выбравших этот предмет стало 2 825. То есть на треть меньше выпускников рассчитывают поступить в вузы с результатами по физике. При этом в 2020-м и 2021 годах выбравших этот предмет было 3 873 и 3 393, соответственно.

Фото: Максим Платонов

По мнению некоторых ученых и преподавателей вузов, такое изменение может быть связано с тем, что поступить в университеты на одни и те же специальности можно с результатами по разным предметам. Так, например, на многих учебных направлениях альтернативой физике является информатика, у которой как раз отмечается рост сдающих выпускников.

Вместе с этим, уменьшение числа экзаменуемых по физике на ОГЭ может быть связано просто с относительно высокой сложностью самого экзамена. Так, в рамках экзамена нужно прорешать 19 тестовых вопросов и еще шесть заданий с развернутым вариантом ответа. Кроме того, в рамках ОГЭ по физике ученики должны будут выполнить лабораторную работу.

Артем Гафаров