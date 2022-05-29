В Татарстане ОГЭ по биологии выбрали на 1000 выпускников меньше

Фото: Максим Платонов

По сравнению с 2019 годом в Татарстане на 1 002 человека сократилось количество выпускников девятых классов, которые на ОГЭ сдают экзамен по биологии. Такими данными с «Реальным временем» поделились в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

В 2019 году на ОГЭ по биологии записались 7 388 человек, а в этом году их количество сократилось до 6 386. В предыдущие два года экзамены после девятого класса не проводились из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Фото: Максим Платонов

Еще большее снижение наблюдается у ОГЭ по химии, который чаще всего выбирают вместе с биологией. Так, химию, по сравнению с 2019 годом, выбрали в качестве экзамена на треть меньше выпускников.

Согласно данным, предоставленным Минобрнауки Татарстана, ОГЭ по биологии сдают 17,6% от общего числа участников экзаменов.

Вместе с этим наблюдается снижение популярности биологии и в качестве предмета на ЕГЭ. За последние четыре года количество сдающих упало на 756 человек. Так, в 2019 году биологию на ЕГЭ выбрали 3 163 человека, в 2020 — 3 152, в 2021 — 3 122. В этом году в основную волну биологию будут сдавать 2 860 человек.

Артем Гафаров