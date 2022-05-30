Сегодня в России начинается ЕГЭ по русскому языку — в Татарстане его будут писать 15 879 человек

Фото: Максим Платонов

Сегодня и завтра, 30 и 31 мая, в России проходит самый массовый экзамен ЕГЭ — по русскому языку. В Татарстане его будут писать 15 879 человек. Такие данные «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана. Для проведения экзамена выделили два дня, чтобы не создавать больших скоплений людей в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Всего участниками ЕГЭ в республике стали 17 420 человек. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. Он проводился впервые за три последних года из-за коронавирусных ограничений.

Во время досрочной волны русский язык в Татарстане сдавал 121 человек. Из которых всего двое не смогли пройти порог в 24 балла. Вместе с этим в Татарстане появились сразу два стобалльника по этому предмету.

Фото: Максим Платонов

Средний балл участников ЕГЭ по русскому в Татарстане в досрочный период составил 64,89. Это самый высокий показатель после английского языка (74,26 балла), но здесь важно отметить, что последний сдавали 23 человека.

В рамках экзамена участникам будет предложено 27 заданий, из которых часть — с выбором вариантов ответа, в некоторых в качестве ответа нужно написать какое-то слово. В конце участники ЕГЭ по русскому языку пишут сочинение по одному из выбранных текстов.

Артем Гафаров