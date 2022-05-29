В Татарстане сократилось количество участников ОГЭ по иностранным языкам

Фото: Максим Платонов

По сравнению с 2019 годом в Татарстане ОГЭ по иностранным языкам сдают меньше выпускников девятых классов. Общее количество по трем предметам сократилось на 242 человека. Такими данными с «Реальным временем» поделились в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

ОГЭ по английскому языку в этом году выбрали 3 398 человек против 3 619 в 2019-м. Сократилось количество сдающих немецкий (с 52 до 47 человек) и французский (с 32 до 16) языки.

В разрезе количества участников по различным предметам, в этом году иностранные языки для сдачи выбрали 9,57% выпускников девятых классов.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим количество сдающих ЕГЭ по английскому языку с 2019 года увеличилось с 1 858 до 2 152 человек. При этом рост был не постоянным, так, в 2020-м английский сдавали 2 089, а в 2021-м — 1 979 человек.

Намного меньшей популярностью пользуются немецкий и французский языки. В 2019 году их сдавали 32 и 21 человек соответственно, в 2020-м — 27 и 18, в 2021-м — 13 и 18 человек. В рамках основной волны ЕГЭ в этом году на экзамен по немецкому записаны 23 человека, а по французскому — 15.

Совершенно никакой популярностью не пользуются ЕГЭ по испанскому и китайскому языкам. Так, за последние четыре года испанский сдавал всего один выпускник в 2020 году. Китайский в 2019-м сдавали четыре человека, в 2020-м — один, в 2021-м — три. В этом году на оба предмета не заявился ни один выпускник из Татарстана.

Артем Гафаров