В Татарстане выросло количество выпускников 9-х классов

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году в Татарстане государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) пройдут 37 260 школьников. Для сравнения, в 2021 году их было 35 730. Такие цифры озвучили в Министерстве образования и науки республики.

Среди сдающих ОГЭ — 881 выпускник с ограниченными возможностями здоровья. Все девятиклассники сдают два обязательных предмета — математику и русский язык — и два по выбору.

ОГЭ по математике сдает 36 481 выпускник. Экзамены пройдут 23 и 24 мая. ОГЭ по русскому языку в этом году напишут 36 294 девятиклассника. Даты проведения — 7 и 8 июня.

Что касается предметов по выбору, то в Татарстане девятиклассники предпочитают сдавать информатику (56,3%), географию (43,2%) и обществознание (42,9%). Родной язык как предмет по выбору сдает 1 371 выпускник, из них 1 263 человека татарский, 73 — чувашский, 21 — удмуртский и еще 14 — марийский язык.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минобрнауки Татарстана заявили, что растет количество девятиклассников, желающих сдавать информатику. По сравнению с 2019 годом их стало больше на 1 048 человек. Увеличилось и количество тех, кто выбирает географию (+2 707 выпускников). Вместе с этим уменьшилось число девятиклассников, заявившихся на сдачу экзамена по обществознанию, — на 605 человек.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Татарстане сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года.



Татьяна Демина