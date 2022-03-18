Главное к утру: подорожание продуктов в Татарстане, РФ запросит заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 18 марта:
- Россия намерена запросить экстренное заседание СБ ООН по теме американских биолабораторий на Украине. Запрос производится с учетом новых документов, попавших в распоряжение российской стороны во время проведения специальной военной операции.
- Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Приостановка нормальных торговых отношений подразумевает лишение российского и белорусского импорта на американском рынке режима наибольшего благоприятствования. В результате администрация США сможет определять для товаров этих стран более высокие пошлины, чем для остальных членов Всемирной торговой организации (ВТО) и др. Предполагается, что данные полномочия будут действовать до 1 января 2024 года.
- Заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что обстрел Донецка с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У» необходимо тщательно расследовать. Она отметила, что организация приветствует российско-украинские переговоры. По словам ДиКарло, на этой неделе сообщалось о положительных сигналах по продолжающимся переговорам. Она подчеркнула, что эти сигналы пока что не привели к прекращению боевых действий. В результате обстрела Донецка «Точкой-У» погиб 21 мирный житель, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.
- В Татарстане в период с 4 по 11 марта подорожали некоторые продукты питания. Например, средняя стоимость говядины поднялась на 1% и составила 426,48 рубля за кг. Также подорожали свинина (до 280,43 рубля), баранина (до 515,94 рубля), колбаса полукопченая (до 463,04 рубля), мясные консервы для детского питания (до 889,11 рубля), помидоры (до 199,88 рубля) и маргарин (до 173,22 рубля).
- «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Уфимцы выиграли благодаря единственной шайбе, заброшенной Степаном Санниковым в начале второго периода. 31-летний форвард завершил контратаку на пятаке, переправив шайбу в ворота после прострела Владислава Картаева.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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