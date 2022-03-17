В ООН заявили о необходимости тщательного расследования обстрела Донецка «Точкой-У»

Обстрел Донецка с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У» необходимо тщательно расследовать. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Она отметила, что организация приветствует российско-украинские переговоры. По словам ДиКарло, на этой неделе сообщалось о положительных сигналах по продолжающимся переговорам. Она подчеркнула, что эти сигналы пока что не привели к прекращению боевых действий, передает ТАСС.

Фото: sledcom.ru

В результате обстрела Донецка «Точкой-У» погиб 21 мирный житель, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что личности причастных к преступлению лиц установлены.

Несколько дней назад генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что организация дополнительно направит $40 млн на оказание гуманитарной помощи украинцам. Выделенные средства пойдут на поставку необходимых запасов продуктов питания, воды и лекарств.



Диана Жиленкова