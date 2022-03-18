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Конгрессмены США одобрили законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией

00:59, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Конгрессмены США одобрили законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией
Фото: ru.wikipedia.org

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Инициативу поддержали 424 законодателя, восемь выступили против.

Приостановка нормальных торговых отношений подразумевает лишение российского и белорусского импорта на американском рынке режима наибольшего благоприятствования.

В результате администрация США сможет определять для товаров этих стран более высокие пошлины, чем для остальных членов Всемирной торговой организации (ВТО) и др. Предполагается, что данные полномочия будут действовать до 1 января 2024 года, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в США объявили о введении запрета на весь импорт российских нефти и газа. Как подчеркнул американский президент Джо Байден, цены на бензин в стране продолжат расти из-за санкций против РФ.

Диана Жиленкова
Общество

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