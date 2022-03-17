«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина
Сегодня «Салават Юлаев» и «Трактор» в Челябинске начали четвертьфинальную серию розыгрыша Кубка Гагарина.
Уфимцы выиграли благодаря единственной шайбе, заброшенной Степаном Санниковым в начале второго периода. 31-летний форвард завершил контратаку на пятаке, переправив шайбу в ворота после прострела Владислава Картаева.
Следующий матч команды проведут снова в Челябинске 19 марта. Начало игры — в 14.30 по московскому времени и 16.30 по уфимскому.СпортХоккейОбщество Башкортостан
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