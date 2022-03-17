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«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

19:20, 17.03.2022
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина
Фото: hcsalavat.ru

Сегодня «Салават Юлаев» и «Трактор» в Челябинске начали четвертьфинальную серию розыгрыша Кубка Гагарина.

Уфимцы выиграли благодаря единственной шайбе, заброшенной Степаном Санниковым в начале второго периода. 31-летний форвард завершил контратаку на пятаке, переправив шайбу в ворота после прострела Владислава Картаева.

Следующий матч команды проведут снова в Челябинске 19 марта. Начало игры — в 14.30 по московскому времени и 16.30 по уфимскому.

СпортХоккейОбщество Башкортостан

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