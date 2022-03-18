В Татарстане подорожали говядина, колбаса, помидоры и маргарин

В Татарстане в период с 4 по 11 марта подорожали некоторые продукты питания. Об этом сообщает Татарстанстат.

Например, средняя стоимость говядины поднялась на 1% и составила 426,48 рубля за кг. Также подорожали свинина (до 280,43 рубля), баранина (до 515,94 рубля), колбаса полукопченая (до 463,04 рубля), мясные консервы для детского питания (до 889,11 рубля), помидоры (до 199,88 рубля) и маргарин (до 173,22 рубля).

В то же время, в республике подешевели сосиски (средняя цена снизилась до 354,72 рубля за кг), хлеб и булочные изделия (до 78,45 рубля), конфеты (до 342,73 рубля) и молоко (до 81,28 рубля).

Ранее в РТ был зафиксирован рост стоимости сахара-песка, капусты, свеклы, моркови, яблок и бананов. Кроме того, подорожали подсолнечное и сливочное масло, а также куриные яйца.

Диана Жиленкова