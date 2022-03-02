Главное к утру: Apple приостановила продажи техники в России, США закрывают небо для самолетов из РФ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 2 марта:
- Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов. В ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» он сообщил, что американские власти присоединяются к союзникам, которые ранее пришли к подобному решению.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Согласно документу, из страны запрещается вывозить наличную валюту на сумму свыше $10 тысяч. Кроме того, лидер РФ поручил не распространять на Центробанк новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.
- Американская корпорация Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России. Также из-за событий на Украине прекращается весь экспорт в РФ и ограничивается использование других сервисов. Теперь на официальном сайте Apple в России невозможно приобрести продукцию американской корпорации. При оформлении покупки гаджетов отсутствует возможность доставки товаров.
- Великобритания ввела санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. В частности, речь идет о заморозке их активов, если таковые будут найдены в Великобритании. Кроме того, Дмитриеву установили запрет на въезд в страну.
- В ходе валютных торгов на рынке Forex курс доллара достиг исторического максимума и составил 117,04 рубля (+11,17%). Тем временем курс евро превысил 129 рублей. А стоимость газа на закрытии суточных торгов на бирже составила около $1 480 за тысячу кубометров. На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года превысила $111 за баррель.
- Американский автоконцерн Ford заявил о приостановке работы в России. Мера вступает в силу немедленно, она будет действовать до дальнейшего уведомления. Завод «Соллерс Форд» есть и в Татарстане. Причиной стала сложившаяся ситуация на Украине.
- В Набережных Челнах на 55-м году ушел из жизни заведующий отоларингологическим отделением КДМЦ, врач-отоларинголог высшей категории Завир Сальманов. Причины смерти не уточняются. В КДМЦ Сальманов проработал 15 лет.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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