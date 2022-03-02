США закрывают небо для российских самолетов

Фото: Максим Платонов

США закрывают небо для самолетов России. Об этом сообщил президент страны Джо Байден во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

По его словам, американские власти присоединяются к союзникам, которые ранее пришли к подобному решению. Теперь для всех российских рейсов воздушное пространство США закрыто, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Ранее о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ объявили Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и Бельгия. К такому же решению пришли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и др.

В свою очередь, Россия закрыла воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия, Франция и др. Кроме того, ограничиваются полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания и др.



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Диана Жиленкова