В Челнах умер заведующий отоларингологическим отделением КДМЦ Завир Сальманов

В Набережных Челнах на 55-м году жизни умер заведующий отоларингологическим отделением КДМЦ, врач-отоларинголог высшей категории Завир Сальманов. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.

Он ушел из жизни вчера, 28 февраля. Причины смерти не называются. В КДМЦ Сальманов проработал 15 лет.



«Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный — он пользовался уважением и любовью как в коллективе, так и среди пациентов. Завир Хамитович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии», — говорится в сообщении больницы.



В конце февраля в Набережных Челнах на 86-м году жизни скончался писатель, журналист и общественный деятель Ягсуф Шафиков.



Татьяна Леухина