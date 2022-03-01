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В Челнах умер заведующий отоларингологическим отделением КДМЦ Завир Сальманов

20:20, 01.03.2022 1
В Челнах умер заведующий отоларингологическим отделением КДМЦ Завир Сальманов
Фото: instagram.com/kdmc_chelny

В Набережных Челнах на 55-м году жизни умер заведующий отоларингологическим отделением КДМЦ, врач-отоларинголог высшей категории Завир Сальманов. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.

Он ушел из жизни вчера, 28 февраля. Причины смерти не называются. В КДМЦ Сальманов проработал 15 лет.

«Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный — он пользовался уважением и любовью как в коллективе, так и среди пациентов. Завир Хамитович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии», — говорится в сообщении больницы.

В конце февраля в Набережных Челнах на 86-м году жизни скончался писатель, журналист и общественный деятель Ягсуф Шафиков.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    Очень жаль. Такие люди, врачи с большой буквы, должны жить и помогать людям. Хороший человек! Цаствие ему небесное!
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