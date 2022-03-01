Курс доллара достиг исторического максимума и превысил 117 рублей

По данным на 20:04 в ходе валютных торгов на рынке Forex курс доллара достиг исторического максимума 117,04 рубля (+11,17%). Об этом сообщает ТАСС.

К 20:11 он замедлил свой рост до 112,5 рублей (+7,12%). Курс евро на 19:15 составил 118,94 рублей (-1,34%).

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В конце прошлой недели на рынке Forex курс евро достиг исторического максимума и превысил 127 рублей, его рост составил 32,78%. Кроме того, доллар торговался на уровне 83,89 рубля.



Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже 1 марта. Решение по торгам на 2 марта примут не позднее 9:00 мск среды. ЦБ утром заявил, что определится с решением, открывать или нет сегодня торги, в 13:00 мск. Это не касалось торгов на валютном и денежном рынках, рынке РЕПО Московской биржи, которые стартовали в 10:00 мск.

Максим Кокунин