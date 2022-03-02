Ford сообщил о приостановке деятельности в России — завод «Соллерс Форд» есть в Татарстане

Американский автоконцерн Ford заявил о приостановке работы в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

В связи со сложившейся ситуацией на Украине, компания сообщила партнерам по совместным предприятиям о приостановке деятельности в России. Мера вступает в силу немедленно, она будет действовать до дальнейшего уведомления.

Фото: sollersford.ru

Завод «Соллерс Форд» находится в Елабуге. В январе предприятие сообщало, что уже разместило крупные заказы на первую половину 2022 года.

Татьяна Леухина