Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева

Великобритания ввела санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на санкционный список, опубликованный МИД Соединенного Королевства..

В частности, объявлено о заморозке их активов, если таковые будут найдены в Великобритании. Дмитриеву также запрещен въезд в страну.

РФПИ был создан в 2011 году правительством РФ для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

28 февраля США ввели санкции против РФПИ, объявив, что официально полностью заблокировали его. В Белом доме заявили, что США обладают дополнительным запасом антироссийских санкций. Их введут в действие в случае эскалации.

Накануне Великобритания ввела санкции против российских банков: «Открытие», «Совкомбанк» и «Внешэкономбанк». Также власти страны намерены арестовать недвижимость и яхты российских олигархов.

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Дарья Акимова