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Курс евро превысил 129 рублей

20:59, 01.03.2022
Курс евро превысил 129 рублей
Фото: pixabay.com

Курс евро в ходе валютных торгов на рынке Forex достиг 129 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Курс доллара достиг исторического максимума 117,04 рубля. Вчера в ходе торгов на Мосбирже доллар стоил 90 рублей, курс евро превышал 101,19 рубля.

Фото: realnoevrmeya.ru (архив)

Вчера Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже 1 марта. Решение по торгам на 2 марта примут не позднее 9:00 мск среды. ЦБ утром заявил, что определится с решением, открывать или нет сегодня торги, в 13:00 мск. Это не касалось торгов на валютном и денежном рынках, рынке РЕПО Московской биржи, которые стартовали в 10:00 мск.

Татьяна Леухина
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