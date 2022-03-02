Стоимость нефти Brent превысила $111 за баррель

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года превысила $111 за баррель. Рост составил 5,83%.

В предыдущий раз стоимость Brent составляла более $111 за баррель в 2014 году. Также, по данным торговой площадки, стоимость фьючерса на нефть марки WTI превысила $109 за баррель. Рост составил 5,68%, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Накануне цена нефти марки Brent достигла $106. В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель также в 2014 году.

Вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европе нужно отказаться от нефти и газа из России, а в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива вообще. Политик отметил, что кризис окажет влияние на западные страны в том числе.

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Диана Жиленкова