Торги газом в Европе закрылись сегодня на отметке около $1 480

Стоимость газа на закрытии суточных торгов на бирже составила около $1 480 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня поднялась до $1 476 за тысячу кубометров, или €128,5 за МВт·ч. Всего за день рост стоимости газа составил 30,3%.

Вчера цена на газ выросла на 36% и превысила $1 470 за 1 тысячу кубометров. Однако рост снизился на фоне сообщений о переговорах делегаций России и Украины в Гомельской области в Белоруссии.

Торги газом в Европе завершили прошлую неделю на отметке около $1 080 за тысячу кубометров. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к вечеру пятницы 25 февраля составила $1 077 за тысячу куб. м, или €92,5 за МВт·ч.



Дарья Акимова